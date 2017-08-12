В Польше в ДТП с автобусом пострадали около 30 человек

12 августа 2017 19:22 (UTC+04:00)

Почти 30 человек получили ранения во время ДТП с автобусом возле города Тарнобжег в Польше, передает РИА Новости со ссылкой на радиостанцию RMF FM.

"Двухэтажный автобус, в котором путешествовали 85 человек, съехал с дороги и перевернулся. 28 пассажиров получили ранения", — говорится в сообщении.

На место происшествия вскоре прибыли 15 карет скорой помощи и спасательный вертолет. Семеро раненых находятся в тяжелом состоянии.

Причина аварии пока неизвестна. Полиция уже установила, что водитель был трезв.

Некоторые пассажиры рассказывают, что непосредственно перед происшествием слышали громкий звук с той стороны автобуса, где ранее водитель менял проколотое колесо.

Azernews Newspaper
Новости по теме
В Москве семь человек пострадали в ДТП со скорой
Россия 6 августа 02:52
В Лос-Анджелесе автомобиль въехал в толпу людей
США 31 июля 05:21
В Турции перевернулся автобус с туристами: 26 пострадавших
Турция 30 июля 17:36
Пять человек погибли в ДТП в России
Россия 30 июля 08:48
В Нигерии в ДТП погибли 18 человек
Другие страны 29 июля 21:35
Евросоюз запустил санкционную процедуру против Польши
Европа 29 июля 15:48
В Хельсинки автомобиль врезался в толпу людей
Европа 28 июля 21:10
В Польше второй день продолжаются массовые акции протеста
Европа 22 июля 01:03
Судебная реформа подрывает репутацию Польши - Туск
Европа 20 июля 20:10
Сейм Польши принял вызвавший споры закон о реформе Верховного суда
Европа 20 июля 18:34
В Швеции автомобиль врезался в двери торгового центра
Европа 19 июля 01:03
ДТП в Баку, двое погибших
Происшествия 17 июля 10:30
В ДТП под Ташкентом погибли три человека
Узбекистан 15 июля 19:16
Беларусь и Польша обсудили сотрудничество в области контроля над вооружениями
Беларусь 14 июля 16:46
В результате ДТП в Сальяне погибли три человека
Общество 13 июля 09:12
В России автобус врезался в грузовик, 12 человек пострадали
Россия 11 июля 06:06
В результате ДТП в Дагестане погибли четыре человека
Россия 9 июля 19:30
Минобороны Польши и США подписали соглашение о покупке республикой комплексов Patriot
В мире 6 июля 10:10