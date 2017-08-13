Власти Португалии обратились к ЕС за помощью в тушении пожаров

13 августа 2017 19:36 (UTC+04:00)

Португалия обратилась к Евросоюзу за помощью в тушении лесных пожаров, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Рейтер.

Глава МВД страны Конштанса Урбана де Соуза запросила увеличить численность пожарной авиации и привлечь к тушению еще больше пожарных. Решение было принято из предосторожности в связи с неблагоприятным прогнозом.

Синоптики ожидают усиление ветра и повышение температуры воздуха в ближайшие дни.
В субботу в стране было зафиксировано рекордное для текущего года число возгораний — 268. Борьбу с огнем ведут 6,5 тысячи пожарных.

Режим чрезвычайного положения был введен в округе Коимбра и еще несколько муниципалитетах в центральной части страны.

Согласно данным Координационного центра реагирования на чрезвычайные ситуации Европейской комиссии, Португалия заняла этим летом первое место среди европейских стран по площади территории, охваченной огнем — более 72 тысяч гектаров. В июне пожар, бушевавший несколько дней в муниципалитете Педроган-Гранди (округ Лейрия), унес жизни 64 человек.

Azernews Newspaper
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