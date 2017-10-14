Макрон заверил Рухани в намерении Европы выполнять соглашение по атому

14 октября 2017 02:37 (UTC+04:00)

Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора со своим иранским коллегой Хасаном Рухани заявил о готовности европейских стран продолжать выполнение соглашения по атому, заключенного Тегераном с "шестеркой" международных посредников, передает Интерфакс.

"Президент напомнил, что позиция США не приведет к упразднению соглашения по иранскому атому, и что Франция, ее европейские партнеры вместе со всеми сторонами будут продолжать выполнять свои обязательства", - говорится в сообщении Елисейского дворца, опубликованном по итогам разговора.

Макрон также сообщил, что глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан в ближайшие недели посетит Иран, чтобы обсудить ядерную проблему с иранским министром иностранных дел Джавадом Зарифом.

Ранее Дональд Трамп завил, что не будет сертифицировать выполнение Тегераном договоренностей с "шестеркой" международных посредников по атому. При этом США пока не будут выходить из этого соглашения.

Azernews Newspaper
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