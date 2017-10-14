Глава ФК ПСЖ может использовать дипломатический иммунитет, чтобы уйти от преследования ФИФА

14 октября 2017 13:37 (UTC+04:00)

Президент французского клуба "Пари Сен-Жермен" Нассер Аль-Хелаифи может воспользоваться дипломатический неприкосновенностью, чтобы уйти от расследования Международной федерации футбола (ФИФА) по подозрению в мошенничестве, подделке документов, преступной халатности и подкупе частных лиц, передает ТАСС со ссылкой на британскую газету The Times.

В Швейцарии возбудили уголовное дело в отношении президента ПСЖ и бывшего генсека ФИФА

Аль-Хелаифи с 2013 года является министром без портфеля в правительстве Катара, что позволяет ему воспользоваться дипломатическим иммунитетом и уйти из-под преследования ФИФА. Как сообщает издание, итальянская полиция совершила обыск на вилле в Сардинии, которую президент ПСЖ предположительно отдал в качестве взятки бывшему генеральному секретарю ФИФА Жерому Вальке.

Полицейский рейд осуществлялся при координации действий нескольких европейских стран, принимающих участие в расследовании.

12 октября прокуратура Швейцарии объявила о возбуждении уголовного дела в отношении Аль-Хелаифи и бывшего генерального секретаря ФИФА Жерома Вальке. Они подозреваются в мошенничестве, подделке документов, преступной халатности и подкупе частных лиц. По данным следствия, Аль-Хелаифи дал Вальке взятку за покупку прав на трансляцию матчей чемпионатов мира. В пятницу агентство France Presse сообщило со ссылкой на заявление полиции, что Аль-Хелаифи предоставил Вальке в пользование виллу на Сардинии в качестве подкупа.

17 сентября 2015 года комитет ФИФА по этике в связи с внутренним расследованием временно освободил Вальке от исполнения обязанностей генерального секретаря. Чиновник подозревался в коррупции, а также организации незаконных схем продажи билетов на чемпионат мира 2014 года. 9 января 2017 года экстренный комитет ФИФА уволил Вальке с должности генерального секретаря. 12 февраля решением арбитражной палаты комитета ФИФА по этике чиновник был отстранен от футбольной деятельности на 12 лет.

В 2016 году власти Швейцарии возбудили уголовное дело в отношении Вальке в связи с "различными действиями" криминального характера, связанными со злоупотреблением служебным положением. Расследование по этому делу пока не завершилось. На данный момент швейцарскими властями получено 180 сообщений о коррупционных действиях в мировом футболе. Министерство юстиции и полиции Швейцарии проводит расследование по 25 уголовным делам и в настоящее время анализирует изъятые документы, содержащие около 19 терабайт данных.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Главы палат комитета ФИФА по этике Эккерт и Борбели покидают свои посты
Другие страны 9 мая 21:53
Совет ФИФА позитивно воспринял идею расширения чемпионата мира
Другие страны 13 октября 2016 21:00
Марко ван Бастен назначен главой отдела по техническому развитию ФИФА
Европа 23 сентября 2016 19:10
В ФИФА завели дела против Блаттера, Вальке и Каттнера
Европа 9 сентября 2016 15:43
Комитет по этике снял обвинения с президента ФИФА Джанни Инфантино
Европа 5 августа 2016 15:31
ФИФА начала расследование в отношении Джанни Инфантино
Другие страны 14 июля 2016 12:11
Президент ФИФА потратил €14 тысяч из средств ФИФА на нецелевые расходы
Европа 9 июня 2016 18:45
Луиш Фигу назначен на пост вице-президента комитета по развитию ФИФА
Европа 14 мая 2016 16:40
Глава комитета ФИФА подал в отставку в знак протеста
Европа 14 мая 2016 16:11
Ильхам Алиев поздравил нового президента ФИФА
Политика 27 февраля 2016 14:35
Джанни Инфантино избран президентом ФИФА
Европа 26 февраля 2016 21:10
Кандидат в президенты ФИФА хочет пересмотреть структуру ее руководства
Другие страны 26 января 2016 10:39
ФИФА признала Луиса Энрике лучшим тренером 2015 года
Европа 11 января 2016 23:51
Арестованных вице-президентов ФИФА отстранили от футбола на 90 дней
Другие страны 4 декабря 2015 19:56
Власти Швейцарии проводят новую серию арестов чиновников ФИФА
Европа 3 декабря 2015 10:22
Отстраненный президент ФИФА был близок к смерти
Другие страны 23 ноября 2015 14:03
ФИФА отреагирует на инцидент на матче в Турции
Турция 18 ноября 2015 15:19
ФИФА зарегистрировала 7 заявок на выборы главы организации
Другие страны 28 октября 2015 13:54