Глава ФК ПСЖ может использовать дипломатический иммунитет, чтобы уйти от преследования ФИФА

Президент французского клуба "Пари Сен-Жермен" Нассер Аль-Хелаифи может воспользоваться дипломатический неприкосновенностью, чтобы уйти от расследования Международной федерации футбола (ФИФА) по подозрению в мошенничестве, подделке документов, преступной халатности и подкупе частных лиц, передает ТАСС со ссылкой на британскую газету The Times.

В Швейцарии возбудили уголовное дело в отношении президента ПСЖ и бывшего генсека ФИФА

Аль-Хелаифи с 2013 года является министром без портфеля в правительстве Катара, что позволяет ему воспользоваться дипломатическим иммунитетом и уйти из-под преследования ФИФА. Как сообщает издание, итальянская полиция совершила обыск на вилле в Сардинии, которую президент ПСЖ предположительно отдал в качестве взятки бывшему генеральному секретарю ФИФА Жерому Вальке.

Полицейский рейд осуществлялся при координации действий нескольких европейских стран, принимающих участие в расследовании.

12 октября прокуратура Швейцарии объявила о возбуждении уголовного дела в отношении Аль-Хелаифи и бывшего генерального секретаря ФИФА Жерома Вальке. Они подозреваются в мошенничестве, подделке документов, преступной халатности и подкупе частных лиц. По данным следствия, Аль-Хелаифи дал Вальке взятку за покупку прав на трансляцию матчей чемпионатов мира. В пятницу агентство France Presse сообщило со ссылкой на заявление полиции, что Аль-Хелаифи предоставил Вальке в пользование виллу на Сардинии в качестве подкупа.

17 сентября 2015 года комитет ФИФА по этике в связи с внутренним расследованием временно освободил Вальке от исполнения обязанностей генерального секретаря. Чиновник подозревался в коррупции, а также организации незаконных схем продажи билетов на чемпионат мира 2014 года. 9 января 2017 года экстренный комитет ФИФА уволил Вальке с должности генерального секретаря. 12 февраля решением арбитражной палаты комитета ФИФА по этике чиновник был отстранен от футбольной деятельности на 12 лет.

В 2016 году власти Швейцарии возбудили уголовное дело в отношении Вальке в связи с "различными действиями" криминального характера, связанными со злоупотреблением служебным положением. Расследование по этому делу пока не завершилось. На данный момент швейцарскими властями получено 180 сообщений о коррупционных действиях в мировом футболе. Министерство юстиции и полиции Швейцарии проводит расследование по 25 уголовным делам и в настоящее время анализирует изъятые документы, содержащие около 19 терабайт данных.