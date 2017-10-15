Польша отказалась от кредита МВФ в $9,2 млрд

15 октября 2017 15:02 (UTC+04:00)

Польша решила отказаться от кредитной линии Международного валютного фонда в размере 9,2 миллиарда долларов, сообщает министерство финансов страны, пишет РИА Новости.

"Мы откажемся от 9,2 миллиарда долларов кредитной линии МВФ", - цитирует ведомство в своем Twitter вице-премьера Матеуша Моравецкого.

"Польская экономика в настолько хорошем состоянии, что мы можем это сделать", - сказал Моравецкий.

Минфин пояснил, что решение об отказе от кредита МВФ принято на основании данных о стабильности бюджета и состоянии валютных резервов.

Azernews Newspaper
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