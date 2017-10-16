Макрон заявил, что США остаются партнером Франции, несмотря на разногласия

16 октября 2017 00:09 (UTC+04:00)

США остаются партнером Франции, однако между странами существуют разногласия, в частности, по климату и Ирану, заявил в воскресенье президент Франции Эммануэль Макрон, передает РИА Новости.

Вечером в воскресенье Макрон в прямом эфире отвечал на вопросы журналистов в своем рабочем кабинете в Елисейском дворце. Трансляцию интервью ведет телеканал TF1.

"США — наш партнер. Мы помогали американскому народу обрести свободу. Это наша история… Сегодня мы вместе вовлечены в борьбу против терроризма, мы входим в коалицию. США — один из важнейших наших партнеров по вопросам безопасности и борьбы с терроризмом", — напомнил Макрон.

Он отметил, что между двумя странами есть и разногласия — "по климату и по Ирану".

Azernews Newspaper
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