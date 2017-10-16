В Ирландии сотни тысяч домов остались без света из-за урагана "Офелия"

16 октября 2017 20:05 (UTC+04:00)

Сотни тысяч домов в Ирландии остались без электроэнергии из-за урагана "Офелия", последствия урагана ощущаются уже и в британской столице, передает РИА Новости.

"То, что было ураганом "Офелия", станет причиной штормовой погоды в западных частях Великобритании", - говорится в сообщении Британского метеобюро.

Метеорологи призывают соблюдать особую осторожность жителей Северной Ирландии и приморских городов. В остальных районах, отмечает метеобюро, будет ветрено, но непогода не приведет к масштабным разрушениям.

Между тем, как сообщают энергетические компании Республики Ирландия, без света в стране сейчас остаются 360 тысяч домов. В Уэльсе без электроэнергии сейчас четыре тысячи домов. Штормовые предупреждения действуют в Северной Ирландии, Шотландии, Корнуолле и на острове Мэн.

Жителям Ирландии вовсе не рекомендуется в понедельник покидать свои дома, из-за непогоды были закрыты все школы и многие учреждения. Власти ирландского графства Корк сообщают о масштабных разрушениях. Жертвами "Офелии" в Ирландии уже стали два человека – женщина в возрасте 50 с небольшим лет и мужчина чуть старше тридцати. Власти страны привлекли военнослужащих к ликвидации последствий стихии.

Между тем, ураган в понедельник днем стал ощущаться и в Лондоне: днем в непривычно теплый для октября день (столбик термометра поднимался до отметки 23 градуса по Цельсию) вдруг стало темно почти как ночью, сильные порывы ветра стали обрывать ветви деревьев, начал моросить дождь. Ранее метеорологи прогнозировали безветренный и солнечный день.

Azernews Newspaper
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