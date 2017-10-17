В Лондоне задержали одного человека в связи с поножовщиной на станции метро

Мужчина задержан в связи с инцидентом на станции лондонского метро Parsons Green, где накануне вечером из-за ножевых ранений погиб 20-летний мужчина, а еще двое мужчин получили ранения, сообщил РИА Новости. представитель Скотланд-Ярда.

"Один человек задержан, он сначала был доставлен в больницу, а затем выписан. Он остается под стражей, ведется допрос. Открыто расследование по делу об убийстве", — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что ранения, полученные двумя жертвами, не представляют собой угрозы для жизни.

"На данном этапе мы не рассматриваем случившееся как теракт", — отметил собеседник агентства.

Станция Parsons Green получила печальную известность в сентябре, когда на ней была совершена попытка теракта. 15 сентября в утренний час пик на станции, расположенной на западе Лондона, произошел взрыв. Число пострадавших в субботу возросло до 30 человек, получивших не угрожающие жизни ранения и ожоги. По данным полиции, самодельное взрывное устройство не сработало в полную силу. Данный теракт стал пятым в Великобритании за полгода.