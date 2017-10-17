ЕС может начать подготовку к следующему этапу переговоров по Brexit

17 октября 2017 19:15 (UTC+04:00)

Евросоюз может начать подготовительную работу к следующему этапу переговоров по Brexit, а именно о структуре будущих отношениях ЕС с Великобританией и переходном периоде в них, сказал журналистам высокопоставленный чиновник в ЕС, передает во вторник РИА Новости.

Источник, комментируя повестку дня грядущего саммита глав государств Евросоюза, где будет обсуждаться Brexit, напомнил, что пока что существенного прогресс в переговорах о "разводе" не достигнуто, добавив, что сохраняется надежда достичь такого прогресса к декабрю.

"27 стран хотят начать уже сейчас подготовительную работу для переговорного мандата для нашего главного переговорщика. Если на самом деле существенный прогресс будет достигнут к декабрю, то Европейский совет сможет дать зеленый свет, на основе мандата, переговорам с Великобританией о второй фазе: это транзитные и будущие отношения", - сказал он.

Последние месяцы идут переговоры об условиях отделения Великобритании от Евросоюза, главными их темами являются права граждан "разводящихся" регионов, ирландская граница и урегулирование финансовых обязательств Соединенного Королевства перед ЕС.

Пока в этих вопросах не будет достигнуто существенного прогресса, Евросоюз не хочет начинать переговоры о переходном периоде в отношениях и структуре будущего сотрудничества.

Azernews Newspaper
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