Во Франции задержали десять человек по подозрению в подготовке терактов

17 октября 2017 20:43 (UTC+04:00)

Десять человек задержаны во Франции по подозрению в подготовке нападений на политиков и связанные с исламом религиозные учреждения, передает во вторник РИА Новости со ссылкой на издание Minute.

По информации издания, десять человек, причастных к крайне правому движению, были задержаны утром во вторник в столичном регионе Франции и в департаменте Буш-дю-Рон. Двое из них - несовершеннолетние.

Все задержанные были связаны с 21-летним мужчиной, задержанным минувшим летом также по подозрению в подготовке нападения.

Подготовка масштабной операции по задержанию этих людей заняла четыре месяца и держалась в строжайшем секрете. Участие в ней принимали полицейские и спецназ.

Azernews Newspaper
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