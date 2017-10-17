В Великобритании не признают декларацию о независимости Каталонии

17 октября 2017 20:49 (UTC+04:00)

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила испанскому коллеге Мариано Рахою, что ее страна не намерена признавать декларацию Каталонии о независимости, сообщил официальный представитель британского премьера, передает РИА Новости.

"Премьер-министр повторила, что в Великобритании осознают, что у референдума нет правовой базы и что любое провозглашение независимости в одностороннем порядке будет находиться в противоречии букве закона. Она добавила, что Великобритания не признает какой-либо декларации независимости Каталонии такого рода", - говорится в сообщении представителя правительства, поступившем во вторник в РИА Новости.

Представитель правительства также сообщил, что стороны в телефонном разговоре затронули процесс переговоров по выходу Великобритании из Европейского союза. Предполагается, что лидеры двух стран встретятся и обсудят в том числе эту тему на этой неделе в Брюсселе, где 19-20 октября пройдет саммит ЕС.

Первого октября в Каталонии прошел референдум о независимости, который был признан незаконным испанскими властями и Конституционным судом страны.

После этого глава правительства автономного сообщества Карлес Пучдемон заявил, что результаты голосования (90 процентов принявших в нем участие поддержали независимость, явка при этом составила 43 процента) являются достаточным основанием для провозглашения независимости, однако предложил региональному парламенту отложить объявление независимости на время переговоров с испанскими властями. Правительство Испании требует от женералитета дать четкий ответ, провозглашена ли независимость.

Azernews Newspaper
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