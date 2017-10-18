В Чехии бастуют семь тысяч врачей

18 октября 2017 15:58 (UTC+04:00)

Около семи тысяч чешских врачей-практиков, закрыв двери своих клиник, участвуют в среду в однодневной забастовке, требуя повышения зарплат и сокращения административных обязанностей, в знак солидарности на полчаса в полдень также перестали работать около 400 аптек, сообщил журналистам председатель объединения практикующих врачей Чехии Петр Шонка, передает РИА Новости.

По данным чешского минздрава, в забастовке участвуют в основном ведущие частную практику терапевты, педиатры, амбулаторные специалисты. Большинство крупных больниц отчасти перестроили на среду свой служебный распорядок таким образом, чтобы забастовка их коллег не сказалась на оперативной медицинской работе. При этом некоторые из бастующих врачей заявили, что в случае необходимости готовы участвовать в оказании неотложной помощи пациентам.

"Врачам не нравится то, что государство добавляет им все новые и новые обязанности. Например, введение электронных рецептов значительно увеличивает объем их работы, не предусматривая роста выплат от страховых компаний. То же самое касается работников аптек. Средний возраст врачей-практиков – около 55 лет, в сельской местности их, по существу, некем заменить, а у этих людей предпенсионного возраста при той же зарплате все время растет нагрузка", — сказал Шонка.

По словам Шонки, с января будущего года около ста врачей в связи с этими проблемами планируют закрыть свои частные ординации.

На минувшей неделе, по данным минздрава страны, в предупредительной забастовке приняли участие около 12 тысяч медиков. При этом они находились на рабочих местах, а об их участии в протесте свидетельствовала черная повязка на рукаве как "символ похорон их работы".

Azernews Newspaper
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