Британия и ЕС достигнут соглашения о правах граждан в ближайшие недели - Мэй

19 октября 2017 02:05 (UTC+04:00)

Великобритания и ЕС находятся "на расстоянии вытянутой руки" от достижения соглашения о правах живущих в европейских странах британцев и европейцев, живущих в Великобритании, говорится в открытом письме премьер-министра Великобритании Терезы Мэй к гражданам ЕС.

"В открытом письме к живущим в Великобритании гражданам ЕС премьер пообещает, что правительство и Брюссель находятся на расстоянии вытянутой руки от достижения соглашения о правах граждан", — говорится в сообщении канцелярии премьер-министра.

"В письме на странице премьера в Facebook и направленном напрямую ста тысячам европейских граждан, подписавшихся на рассылку, касающуюся будущих прав, она сообщит: "Мы находимся на расстоянии вытянутой руки от соглашения. Я знаю, что обе стороны с готовностью рассмотрят предложения друг друга касательно соглашения. И при наличии гибкости и творческого подхода с обеих сторон, я уверена, что мы сумеем завершить переговоры по правам граждан в ближайшие недели", — говорится в сообщении.

Письмо будет опубликовано в преддверии начинающегося в четверг заседания Европейского совета в Брюсселе.

Azernews Newspaper
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