Президент Австрии поручил лидеру Австрийской народной партии сформировать правительство

Президент Австрии Александер Ван дер Беллен поручил лидеру победившей на парламентских выборах консервативной Австрийской народной партии (АНП) Себастьяну Курцу подготовить предложения по формированию нового правительства, передает ТАСС.

Церемония передачи мандата состоялась в пятницу в администрации главы республики во дворце Хофбург.

"На основе результатов выборов я поручаю вам, господин министр и лидер АНП Себастьян Курц, сформировать правительство в качестве главы партии, которая набрала большинство голосов, - заявил Ван дер Беллен. - Как президент я буду следить за тем, чтобы при этом были соблюдены интересы всех австрийцев, а не просто партийные интересы".

По словам президента, конечной целью должно стать достойное правительство. "Австрия должна в будущем остаться привержена Европейскому союзу, потому что мы сильнее вместе с ЕС, а не в одиночку. Нам предстоит председательствовать в Совете ЕС во второй половине 2018 года. Я приветствую, что министр делает ставку на проевропейское правительство", - заключил глава государства.

Возможная коалиция

17 октября действующее правительство Австрии в соответствии с конституцией ушло после выборов в отставку, но по просьбе президента продолжило исполнять свои обязанности до формирования нового кабинета министров. После получения соответствующих полномочий Курц начнет коалиционные переговоры с представителями других партий, которые по итогам выборов прошли в парламент. Как ожидается, дискуссии продолжатся в течение одной-двух недель, затем он представит свои предложения на утверждение президента и только после приведения нового правительства к присяге сможет считаться новым канцлером Австрии.

Глава АНП ранее отмечал, что будет обсуждать вопрос возможного коалиционного партнерства со всеми партиями, но эксперты называют вероятным партнером консерваторов правую Австрийскую партию свободы. Курц на днях провел трехчасовую беседу с ее лидером Хайнцем-Кристианом Штрахе.