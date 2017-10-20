Мадрид в субботу применит статью Конституции, лишающую Каталонию автономии

20 октября 2017 16:54 (UTC+04:00)

Правительство Испании на заседании в предстоящую субботу намерено применить статью 155 Конституции страны, предполагающую возможность приостановки автономного статуса Каталонии, заявил испанский премьер Мариано Рахой на пресс-конференции в Брюсселе, передает РИА Новости.

Выступая в бельгийской столице, куда Рахой прибыл на саммит ЕС, премьер заявил, что "решение о принятии 155-й статьи будет принято Советом министров Испании завтра". По его словам, в данном вопросе "достигнута предельная ситуация". "Завтра Совет министров выполнит свое обязательство по восстановлению законной ситуации", — сказал Мариано Рахой.

"Мы должны восстановить законность. Не может быть территории, где правительством не соблюдается закон, — отметил испанский премьер. — Цель у нас двойная: вернуться к законности и восстановить институциональную норму".

Рахой прокомментировал предложение главы каталонского правительства Карлеса Пучдемона вступить в диалог, заявив, что на протяжении своей долгой политической карьеры "общался со многими руководителями каталонского правительства".

По словам премьера, он неоднократно пытался поговорить с нынешним главой женералитата Каталонии, в том числе, через различные институты власти — через глав автономий, сенат и конгресс Испании.

В Каталонии 1 октября прошел референдум о независимости, который был признан незаконным испанскими властями и Конституционным судом страны.

Azernews Newspaper
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