В Нидерландах сформировано новое правительство

20 октября 2017 22:40 (UTC+04:00)

Процесс формирования нового правительства в Нидерландах завершен. Об этом сообщила в пятницу Нидерландская телерадиовещательная корпорация, передает ТАСС.

По ее данным, последние имена в кабинете министров стали известны по итогам прошедших вечером консультаций премьер-министра и лидера Народной партии за свободу и демократию (НПСД) Марка Рютте с главами трех других политических сил, входящих в правящую коалицию.

В общей сложности в новом правительстве будет 15 министерских постов, что на два больше по сравнению с предыдущим, а в некоторых ведомствах будет сразу по два руководителя. Так, должность министра безопасности и юстиции будут занимать одновременно Фердинанд Грапперхаус из "Христианско-демократического призыва" (ХДП) и Сандер Деккер из НПСД, а в министерстве образования культуры и науки обязанности будут распределены между Ари Слобом из "Христианского союза" (ХС) и Ингрид ван Энгелсховен из "Демократов-66" (Д-66).

Новым министром финансов стал Вопке Хукстра из ХДП, а его коллега Анк Бейлевелд возглавила оборонное ведомство. Халбе Зейлстра назначен новым министром иностранных дел, в тесной связке с ним будет работать Сигрид Каг из Д-66, которая также будет считаться главой МИД, но отвечающей за вопросы внешней торговли и развития сотрудничества.

Лидеры ХДП, Д-66 и ХС - Сибранд Бюма, Александер Пехтолд и Герт-Ян Сегерс - отказались от министерских должностей и продолжат руководить своими политическими силами в парламенте. Как отмечают наблюдатели, это необходимо для поддержания партийной дисциплины с учетом того, что у правящей коалиции всего 76 из 150 мест в главном законодательном органе страны, а это значит, что "бунт" со стороны даже одного парламентария может привести к проблемам для действующих властей.

Парламентские выборы в Нидерландах прошли 15 марта. В результате продолжительных переговоров 10 октября было объявлено о подписании соглашения о создании правящей коалиции, в которую вошли НПСД, ХДП, Д-66 и ХС. Документ, по сути, является "дорожной картой" для работы новых властей на последующие четыре года. Как ожидается, торжественная церемония, в ходе которой глава государства, король Виллем-Александер приведет к присяге новое правительство, состоится 26 октября.

Azernews Newspaper
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