В Чехии начался второй день выборов в нижнюю палату парламента

21 октября 2017 11:09 (UTC+04:00)

В Чехии в субботу в 8.00 по местному времени 09.00 начался второй день выборов в нижнюю палату парламента, которые президент республики Милош Земан назвал "нормальными и свободными"; голосование продлится до 14 часов, после чего начнется подведение итогов выборов, передает РИА Новости.

"Принципиальный характер для чехов носили (первые посткоммунистические) выборы 1990 года. Все остальные, включая нынешние, являются нормальными, свободными выборами. То, что каждый (политик – ред.) заявлял о том, что (нынешние выборы – ред.) являются принципиальными и переломными, было лишь рекламной кампанией и ничем более", — заявил в пятницу Земан, обращаясь к журналистам после того, как опустил в урну свой бюллетень.

Свои опасения за исход голосования в ходе предвыборной кампании не раз высказывали как лидеры социал-демократов, входящие в состав правительства, так и представители оппозиционных правых партий. Их напугала возможность крупного успеха у избирателей центристского движения ANO, которое 6 лет назад создал и возглавляет долларовый миллиардер Андрей Бабиш. "Если Бабиш станет премьером, могут быть поставлены под вопрос демократические завоевания страны", — заявил, например, лидер движения ТОР 09 Мирослав Калоусек.

Azernews Newspaper
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