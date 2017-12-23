В Дании зоопарки просят приносить им домашних питомцев для корма львам

23 декабря 2017 17:07 (UTC+04:00)

Два датских зоопарка принимают от местных жителей домашних животных, которые потом пойдут на корм хищникам. Об этом сообщает датский телеканал TV2, передает РИА Новости.

Речь идет о Копенгагенском и Гивскудском зоопарках. Первый приобрел дурную славу после того, как там на глазах у детей умертвили жирафа Мариуса, тушу которого впоследствии разделали и скормили львам.

Сейчас оба зоопарка с радостью принимают ненужных маленьких животных - например, морских свинок и кроликов, которыми затем питаются львы, тигры и волки.

"Хорошо, когда у животных разнообразное питание, а не всегда лошадь или корова. Плюс мех весело жевать, и внутренние органы для них очень полезны", - заявила TV2 сотрудница зоопарка Анна-Софи Эллер.

Она отметила, что на корм идут только те животные, которые были бы естественной добычей для хищников. "Скармливать им кошек и собак было бы неэтично, потому что это для них неестественно", - пояснила Эллер.

Сотрудники зоопарков также высказываются за полную открытость и призывают родителей вместо историй о "кроличьем рае" рассказывать детям всю правду о том, что произойдет с их питомцем. В некоторых случаях у владельцев есть возможность лично наблюдать момент гибели собственных животных.

Директор Гивскудского зоопарка Ричард Остербалле подчеркнул, что они прибегают к подобной практике не для того, чтобы предлагать людям способ убить своих питомцев. "Нам просто нужны животные", - заявил он. При этом сотрудники этого зоопарка также стараются быть открытыми в том, что они делают. "Когда люди приносят сюда своих кроликов, это для того, чтобы их убили. Мы не пытаемся скрыть это от детей", - пояснил он.

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Azernews Newspaper
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