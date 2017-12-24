В Дании наркодилер спутал автомобиль полиции с такси

24 декабря 2017 20:36 (UTC+04:00)

В Копенгагене наркодилер по ошибке сел в полицейский автомобиль вместо такси, передает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.

Стражи порядка отмечают, что дилер спешил домой с партией конопли, поэтому спутал такси с машиной полиции.

"Он был сильно удивлен, когда понял, что едет в полицейском автомобиле", — говорится в сообщении полиции в Twitter.

Правоохранители уточнили, что при дилере было обнаружено около тысячи доз легкого наркотика.

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