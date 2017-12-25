Президент Швейцарии не исключила проведения референдума об отношениях с ЕС

25 декабря 2017 00:29 (UTC+04:00)

Резко осложнившиеся в последние дни отношения между Швейцарией и Евросоюзом могут стать темой общенационального референдума. Об этом заявила президент страны Дорис Лойтхард в интервью, опубликованном в воскресенье в газете SonntagsBlick, передает ТАСС.

"Принципиальное голосование могло бы быть полезным", - отметила она, добавив, что Швейцарии необходимо "прояснить отношения с Европой", и "знать, в каком направлении двигаться".

Берн резко негативно отреагировал на принятое Евросоюзом 21 декабря решение об ограничении годичным сроком признания эквивалентности швейцарского биржевого права, означающее для финансистов страны ограничение на покупку и продажу акций зарегистрированных в ЕС компаний. В Швейцарии действия Брюсселя расценили как дискриминационную меру, направленную на ослабление Швейцарской Конфедерации как финансового центра, и пригрозили ответными мерами.

"Разногласия с Брюсселем находятся сейчас в фокусе (внимания)", - сказала Лойтхард. "Здесь наш подход ясен - увязывать такую техническую тему, как эквивалентность швейцарского биржевого права, с таким политическим вопросом, как рамочный договор, не является возможным", - сказала она.

По словам президента, некоторые государства - члены ЕС относят Швейцарию к той же категории, что и Великобританию, решившую покинуть Евросоюз. Другие хотят усилить свои финансовые системы за счет Швейцарии. Есть и те, что "считает нас любителями вкусненького, которые получили слишком большую выгоду от доступа на единый европейский рынок, и они хотят усилить давление в вопросе о рамочном соглашении".

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Azernews Newspaper
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