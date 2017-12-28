Посол Сербии отказалась принять ноту протеста Хорватии

28 декабря 2017 21:24 (UTC+04:00)

Посол Сербии в Хорватии Мира Николич отказалась в четверг принять ноту протеста МИД Хорватии в связи с избиением на сербской территории трех этнических хорватов, так как, по сербским данным, конфликт не был вызван национальной принадлежностью потерпевших, передает РИА Новости со ссылкой на сообщение пресс-службы министерства иностранных дел Сербии.

В населенном пункте Сонта на северо-западе автономного края Воеводина в составе Сербии в минувшее воскресенье произошла драка с участием нескольких человек. Трое избитых молодых людей, хорватов по национальности, по данным СМИ, в Загребе выходили из местного кафе, когда на них напала группа молодежи, "выкрикивая ругательства на национальной основе".

Глава правительства автономного края Игорь Мирович после этого официально заявил, что, по данным полиции, национальный вопрос не был причиной конфликта, отмечается на сайте правительства края. Однако власти Хорватии посчитали иначе.

"Посол Сербии в Хорватии Мира Николич сегодня была вызвана в МИД Хорватии, в связи с недавним конфликтом в Сонте, якобы на национальной почве … Николич указала, что инцидент никак не может быть квалифицирован данным образом, так как в нем участвовали лица одинаковой этнической принадлежности", - говорится в сообщении МИД Сербии.

В сербском министерстве добавили, что подобные шаги Хорватии могли бы дестабилизировать мирную ситуацию и гармоничные отношения в многонациональных общинах Сербии.

"В связи с этим Николич отказалась принять протестную ноту Хорватии", - подчеркнуло внешнеполитическое ведомство.

Согласно переписи населения 2002 года, около 60% населения Сонты составляют местные хорваты, около 20% - сербы, остальные - венгры, румыны и цыгане.

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