В Швейцарии шаурму запустили в стратосферу (ВИДЕО)

31 декабря 2017 19:14 (UTC+04:00)

В Швейцарии представители местной сети кафе запустили в стратосферу метеорологический зонд с шаурмой. Видеоролик с камеры, установленной на зонде, опубликовал портал Caters, передает РИА Новости.

В полете блюдо пробыло около двух часов и поднялось на высоту в 37 километров, после чего упало на дерево.

Это не первый случай, когда в космос запускают что-то необычное. Раньше туда отправляли, в частности, картофельно-мясной пирог, а также кроссовки Канье Уэста.

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Azernews Newspaper
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