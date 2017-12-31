В Швейцарии шаурму запустили в стратосферу (ВИДЕО)

В Швейцарии представители местной сети кафе запустили в стратосферу метеорологический зонд с шаурмой. Видеоролик с камеры, установленной на зонде, опубликовал портал Caters, передает РИА Новости.

В полете блюдо пробыло около двух часов и поднялось на высоту в 37 километров, после чего упало на дерево.

Это не первый случай, когда в космос запускают что-то необычное. Раньше туда отправляли, в частности, картофельно-мясной пирог, а также кроссовки Канье Уэста.

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