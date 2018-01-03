В берлинской тюрьме после побега семи заключенных усилили меры безопасности

3 января 2018 15:40 (UTC+04:00)

После побега семи заключенных дирекция берлинской тюрьмы Плетцензее усилила меры безопасности, заявил официальный представитель ведомства в среду, передает РИА Новости.

"После событий последних дней мы отреагировали, мы усилили меры безопасности, мы привлекли больше персонала для охраны периметра, в том числе в ночные часы, а также перевели ряд заключенных, которые имели право выхода из тюрьмы, в стационарное заключение, чтобы не провоцировать их на побег. Можно обсуждать, нужно ли ужесточить меры еще больше, но мы не хотели бы приближаться к тюрьме закрытого типа", — сказал представитель ведомства, добавив, что "усилия будут направлены на изоляцию потенциально опасных преступников".

На прошлой неделе из тюрьмы сбежали в несколько этапов пять заключенных, 2 января — еще двое. Один из беглецов затем добровольно сдался властям. Речь идет о тюрьме открытого типа с правом для заключенных покидать учреждение. Здесь содержаться люди, приговоренные по относительно мягким статьям УК, например к денежным штрафам, которые они не могут или не хотят выплачивать. В этом случае они отправляются в тюрьму открытого типа.

"Возникшее представление о том, что у нас каждый может войти и выйти по собственному желанию, не соответствует действительности", — заявил представитель ведомства, его заявление и последующую пресс-конференцию в прямом эфире транслировал телеканал N24.

По словам представителя тюрьмы, в настоящее время ведется проверка в связи со случившимися побегами, на этой неделе специальная комиссия начнет работу по выявлению причин ЧП. Кроме того, профильная частная компания из Дрездена привлечена к анализу слабых мест в системе безопасности учреждения, заявил он.

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