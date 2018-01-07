Скончался пострадавший при взрыве у метро в Стокгольме

7 января 2018 18:30 (UTC+04:00)

Мужчина, пострадавший при взрыве возле станции метро в Стокгольме, скончался. Он серьёзно пострадал после взрыва неизвестного предмета, который он подобрал у станции метро «Ворбю горд» в районе Худдинг. Начато предварительное следствие по делу об убийстве и преступлении против общественной безопасности.

Об этом говорится в заявлении полиции, передает RT.

В полиции отметили, что взрыв не связан с терроризмом.

«Не имеет никакого отношения к терроризму», — прокомментировал инцидент представитель полиции.

Ранее сообщалось, что в Стокгольме в районе Худдинге произошёл взрыв, в результате которого пострадал мужчина.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
В Стокгольме назвали предполагаемую причину взрыва у станции метро
Европа 21:02
Причиной взрыва у метро в пригороде Стокгольма была детонация ручной гранаты - СМИ
Европа 19:42
Взрыв в Стокгольме не связан с терроризмом
Европа 17:54
В Стокгольме возле станции метро прогремел взрыв
Европа 16:04
При взрыве в Кашмире погибли не менее четырех полицейских
Другие страны 6 января 11:34
Боевики ИГ взяли на себя ответственность за теракт в Кабуле
Другие страны 4 января 23:42
В результате взрыва в Кабуле погибли 15 человек (ОБНОВЛЕНО)
Другие страны 4 января 22:18
В Пакистане при взрыве газа в больнице погибли шесть человек
Другие страны 2 января 05:12
В Турине прогремел взрыв, пострадали четыре человека
Европа 1 января 16:30
В Афганистане при взрыве на похоронах погибли 15 человек
Другие страны 31 декабря 2017 16:48
В шведском Мальме взорвали полицейскую машину
Европа 30 декабря 2017 01:09
Возле полицейского участка в Турции прогремел взрыв
Турция 28 декабря 2017 21:17
В Аргентине на зерновом терминале прогремел мощный взрыв
Другие страны 27 декабря 2017 22:45
В Санкт-Петербурге в магазине произошел взрыв
Россия 27 декабря 2017 21:30
39 человек пострадали от взрыва пиротехники на кубинском карнавале
Другие страны 26 декабря 2017 08:41
В Афганистане в результате взрыва погибли три человека (Обновлено)
Другие страны 25 декабря 2017 08:17
В Афганистане прогремел взрыв, семь человек погибли
Другие страны 24 декабря 2017 15:05
В столице Саудовской Аравии прогремел взрыв
В мире 19 декабря 2017 15:12