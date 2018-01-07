Скончался пострадавший при взрыве у метро в Стокгольме

Мужчина, пострадавший при взрыве возле станции метро в Стокгольме, скончался. Он серьёзно пострадал после взрыва неизвестного предмета, который он подобрал у станции метро «Ворбю горд» в районе Худдинг. Начато предварительное следствие по делу об убийстве и преступлении против общественной безопасности.

Об этом говорится в заявлении полиции, передает RT.

В полиции отметили, что взрыв не связан с терроризмом.

«Не имеет никакого отношения к терроризму», — прокомментировал инцидент представитель полиции.

Ранее сообщалось, что в Стокгольме в районе Худдинге произошёл взрыв, в результате которого пострадал мужчина.

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