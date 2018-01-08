Число жертв урагана "Элеанор" во Франции достигло шести

Количество людей, погибших во Франции в эти дни из-за урагана "Элеанор", увеличилось до шести, еще два человека по-прежнему числятся пропавшими без вести, передает ТАСС со ссылкой на агентство France-Presse.

"Речь идет о мужчине, который пропал без вести на этой неделе. Жертва была обнаружена жандармами в 500 метрах от места исчезновения в водоеме рядом с сельским кемпингом", - сообщили в местной префектуре. Как уточняется, погибший пропал еще в четверг вечером в поселке Люсенэ-л'Эвек.

Таким образом, власти различных департаментов Франции уже подтвердили в общей сложности гибель шестерых человек с тех пор, как в ночь на 3 января на территорию страны обрушился ураган "Элеанор". Еще двое по-прежнему остаются пропавшими без вести - это 27-летняя сотрудница речной полиции, пропавшая в районе Парижа во время тренировки на Сене, и 70-летний мужчина из Германии, исчезнувший в водах реки Об в департаменте Верхняя Марна.

"Элеанор" - уже четвертый ураган, обрушившийся на Францию за последние три недели. Согласно первым оценкам, удар стихии нанес ущерб на сумму не менее 200 млн евро. При этом погода во Франции до сих пор полностью не нормализовалась - по состоянию на воскресенье, предпоследний (оранжевый) уровень метеотревоги из-за угрозы паводков или штормовых порывов ветра сохраняется в 13 департаментах страны.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.