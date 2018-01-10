В Германии выпустили кроссовки со встроенным проездным

10 января 2018 19:14 (UTC+04:00)

Берлинское управление транспорта (BVG) представило разработанные совместно с Аdidas спортивные сникеры, выполненные с элементами дизайна обивки сидений в берлинском метрополитене, а также со встроенным годовым проездным билетом, передает РИА Новости в среду со ссылкой на сайт ведомства .

Сникеры выпущены ограниченной серией в 500 пар, с 16 января они будут доступны в свободной продаже в столичных магазинах Аdidas Originals по 180 евро за пару. Помимо проездного билета, который можно использовать на всех видах общественного транспорта в Берлине с 16 января по 31 декабря 2018 года, узор на обуви выполнен в элементах дизайна обивки сидений в берлинском метро, отметили в управлении.

"Насколько это круто? Теперь есть эксклюзивные сникеры с нашим любимым дизайном сидений от BVG. Мы уверены, что эти ботинки станут для Берлина особым событием. Очень хорошо, что в год 90-летнего юбилея BVG оно само становится культурным объектом", - приводятся на сайте ведомства слова главы правления BVG Зигрида Никуты.

Сникеры (sneakers, от англ. to sneak - красться) - подвид спортивной обуви, промежуточный формат между кроссовками и кедами, получивший своё название из-за возможности бесшумного передвижения в этой обуви с резиновой подошвой.

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