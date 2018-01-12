В Чехии начались президентские выборы

12 января 2018 17:38 (UTC+04:00)

Первый тур президентских выборов начался в Чехии в пятницу в 14.00 по местному времени.

"Голосование на всех выборах в Чехии традиционно проходит в течение двух дней, в пятницу оно продлится до 22.00, в субботу пройдет с 8.00 до 14.00", — сообщил РИА Новости председатель избирательной комиссии в небольшом городе Велтрусы неподалеку от Праги Лукаш Когоут, добавив, что ожидает участие избирателей на уровне предыдущих выборов главы государства в 2013 году – 50-60%.

Ровно в 14.00 Когоут открывает двери избирательного участка и впускает первых участников голосования. Всего к этому времени у дверей собрались около десяти человек, в основном, старшего возраста, а также, судя по внешнему виду, строительные рабочие, уже завершившие смену.

В качестве кандидатов в президенты зарегистрированы девять человек. Согласно последнему опросу общественного мнения, проведенному в начале января, главными претендентами на победу являются действующий глава страны Милош Земан, получивший поддержку 45,5% респондентов, и экс-председатель Академии наук Йиржи Драгош, за кандидатуру которого высказались 27,2% опрошенных. Третью позицию занял предприниматель и автор песенных текстов Михал Горачек — 10,2%, а остальные претенденты получили от 1 до 5% голосов.

По мнению чешских политологов, победитель выборов определится лишь по итогам второго тура, который намечен на 26-27 января, в нем примут участие два кандидата, набравшие больше голосов по итогам первого тура.

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