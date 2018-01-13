ЕС обсудит общие действия в ответ на заявления Трампа о ядерной программе Ирана

13 января 2018 01:42 (UTC+04:00)

Евросоюз подготовит совместный ответ на заявления президента США Дональда Трампа по ядерной программе Ирана. Об этом заявила в пятницу представитель МИД ФРГ, передает ТАСС.

"Мы принимаем сегодняшние заявления американской стороны относительно Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе Ирана к сведению. Мы проконсультируемся с нашими европейскими партнерами и обсудим общий подход", - сказала она. Представитель германского внешнеполитического ведомства подчеркнула, что "правительство будет и дальше выступать за полное исполнение соглашения по атому".

Глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль в четверг также заявлял, что в Берлине не видят оснований для возврата снятых с Ирана санкций в рамках сделки по атому. По его словам, никаких свидетельств того, что Иран не выполняет это соглашение, нет.

Ранее в пятницу Трамп заявил, что США прекратят свое участие в соглашении по ядерной программе Ирана, если в него не будут внесены изменения. Он напомнил, что вновь продлил отмену санкций в отношении Ирана, однако, по его словам, это было сделано "лишь с целью заключить соглашение с европейскими союзниками для того, чтобы исправить ужасные недостатки иранской ядерной сделки".


Ядерное соглашение было подписано в Вене летом 2015 года, его участниками, помимо США и Ирана, являются Россия, Китай, Великобритания, Франция и Германия. Договоренность предусматривает, в частности, отказ Тегерана от производства оружейного плутония, сокращение объемов имеющегося у него обогащенного урана в обмен на снятие международных санкций.

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