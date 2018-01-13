Макрон предложил включить багет в список нематериального наследия ЮНЕСКО

13 января 2018 15:14 (UTC+04:00)

Президент Франции Эмманюэль Макрон предложил включить французский багет в список нематериального наследия ЮНЕСКО. Соответствующее заявление он сделал в пятницу в эфире телеканала RTL, передает ТАСС.

"Багет - это повседневная жизнь французов, а хлеб - особая история, это ежедневное утро, полдень и вечер французов", - сказал президент. По его словам, французскому багету "завидуют во всем мире, поэтому его стоит включить в список наследия".

Ранее в декабре в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО была внесена неаполитанская традиция приготовления пиццы.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Группа бандитов ограбила ювелирный магазин в Париже на €4,5 млн
Европа 11 января 03:28
Во Франции будут лишать прав за использование мобильного телефона за рулем
Европа 10 января 02:41
Во Франции за 2017 год впервые подали свыше 100 тыс. заявок на убежище
Европа 8 января 15:28
Макрон во время визита в Китай подарит Си Цзиньпину лошадь
Китай 8 января 12:11
Турция будет импортировать мясо из Франции
Бизнес 8 января 10:40
Число жертв урагана "Элеанор" во Франции достигло шести
Европа 8 января 02:34
В Париже почтили память жертв терактов 2015 года
Европа 7 января 21:41
Во Франции число погибших из-за урагана возросло до пяти
Европа 5 января 23:21
Эрдоган передал свои полномочия спикеру парламента Турции
Турция 5 января 11:20
Во Франции во время урагана погибли два человека, один пропал без вести
Европа 5 января 00:32
Во Франции во время урагана погиб один человек, еще 15 пострадали
Европа 3 января 22:27
Премьер Франции призвал ужесточить наказание за нападение на полицию
Европа 3 января 11:41
Неизвестные ограбили антикварный салон в Сен-Тропе на сотни тысяч евро
Европа 3 января 11:03
Турция и Франция обсудят региональные вопросы
Турция 3 января 10:10
В МИД Китая сообщили о предстоящем визите Макрона
Китай 2 января 09:01
Во Франции в новогоднюю ночь сожгли более тысячи автомобилей
Европа 2 января 02:21
Три человека задержаны во Франции за нападение на полицейских
Европа 1 января 21:16
ЮНЕСКО получила уведомление о выходе Израиля из организации
Израиль 29 декабря 2017 22:30