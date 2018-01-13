Макрон предложил включить багет в список нематериального наследия ЮНЕСКО

Президент Франции Эмманюэль Макрон предложил включить французский багет в список нематериального наследия ЮНЕСКО. Соответствующее заявление он сделал в пятницу в эфире телеканала RTL, передает ТАСС.

"Багет - это повседневная жизнь французов, а хлеб - особая история, это ежедневное утро, полдень и вечер французов", - сказал президент. По его словам, французскому багету "завидуют во всем мире, поэтому его стоит включить в список наследия".

Ранее в декабре в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО была внесена неаполитанская традиция приготовления пиццы.

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