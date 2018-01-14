В одном из ночных клубов Мадрида обрушился потолок, 26 человек пострадали

14 января 2018 15:29 (UTC+04:00)

Потолок обрушился в ночном клубе в столице Испании Мадриде, пострадали по меньшей мере 26 человек, сообщает служба Мадрида по чрезвычайным ситуациям, передает РИА Новости.

"Сотрудники скорой помощи занимаются 26 людьми, 11 из которых доставлены в разные больницы с ушибами и легкими травмами после обрушения 16 квадратных метров подвесного потолка в ночном клубов в районе Карабанчель", - сообщает служба в Twitter.

Отмечается, что проводится расследование инцидента.

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