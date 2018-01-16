В Бельгии нашли тела двух погибших при обрушении домов из-за взрыва газа (Обновлено)

16 января 2018 12:20 (UTC+04:00)

Обнаружены тела двух погибших при обрушении трех жилых домов после взрыва бытового газа в бельгийском Антверпене, сообщили РИА Новости в центральном комиссариате города.

"Найдены тела двух погибших", — сказал собеседник агентства.

11:51 (GMT+4) Четырнадцать человек ранены при обрушении трех жилых домов после взрыва бытового газа в бельгийском Антверпене, один из пострадавших находится в критическом состоянии, ранения еще пятерых оцениваются как тяжелые, сообщили РИА Новости в центральном комиссариате города.

"Под завалами могут оставаться еще два человека. Ведется их поиск", — сказал собеседник агентства.

В результате взрыва один из трехэтажных домов практически полностью разрушен, еще два здания получили серьезные повреждения.

Жилые здания расположены в районе, где находится университет Антверпена. О том, являются ли пострадавшие студентами, не сообщалось.

По факту ЧП прокуратура Антверпена начала расследование, версия теракта не рассматривается, сообщили в полиции.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
В результате обрушения здания в Антверпене пострадали не менее 14 человек (Обновлено)
Другие страны 05:42
Премьер Бельгии осудил заявление Трампа по Иерусалиму
Европа 7 декабря 2017 22:02
Премьер Бельгии планирует в январе посетить Россию
В мире 1 декабря 2017 10:52
Туркменистан и Бельгия провели политические консультации
Туркменистан 30 ноября 2017 07:37
В Бельгии отцепившийся моторный вагон без машиниста сбил четырех рабочих
В мире 28 ноября 2017 12:41
Полиция задержала более 70 участников беспорядков в центре Брюсселя
Европа 26 ноября 2017 04:50
Азербайджан и Энергетическая хартия проведут экспертную встречу в начале 2018 г. (ФОТО)
Энергетика 17 ноября 2017 18:52
В центре Брюсселя начались массовые беспорядки
Европа 15 ноября 2017 21:10
Грузинской церкви передали храм в Брюсселе
Грузия 24 октября 2017 17:57
Истребители НАТО продолжают тренировочные полеты
Европа 9 октября 2017 10:02
В Габоне бельгийские и французские десантники устроили драку
Европа 4 октября 2017 11:20
В Бельгии лишили вида на жительство имама брюссельской мечети
Европа 3 октября 2017 13:26
Беларусь и Бельгия намерены расширять сотрудничество
Беларусь 28 сентября 2017 13:29
В Бельгии из-за угрозы взрыва эвакуировали посетителей и служащих собора
Европа 9 сентября 2017 18:47
ИГ взяло на себя ответственность за нападение на военных в Брюсселе
Европа 27 августа 2017 01:22
В Брюсселе неизвестный бросил коктейль Молотова в полицейский участок
Европа 26 августа 2017 00:39
В Бельгии автомобиль врезался в группу людей
Европа 20 августа 2017 17:33
Узбекистан и ЕС рассмотрят новые направления сотрудничества
Узбекистан 17 июля 2017 07:31