В британском правительстве появился "министр по одиночеству"

17 января 2018 16:41 (UTC+04:00)

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй создала в своем правительстве новый пост — "министра по одиночеству" — и назначила на него парламентского замминистра по вопросам спорта и гражданского общества Трейси Крауч, передает РИА Новости.

"Для слишком большого количества людей одиночество является печальной реальностью современной жизни. Я хочу бороться с этой проблемой ради нашего общества и всех нас, помогать преодолеть одиночество пожилым людям, опекунам, тем, кто потерял близких — то есть тем людям, которым не с кем поговорить, не с кем поделиться своими мыслями и опытом", — говорится в заявлении Мэй.

Согласно данным британского "Красного креста", более девяти миллионов британцев (при населении 65,6 миллиона) часто или постоянно испытывают одиночество. Благотворительная организация называет это явление "скрытой эпидемией".

Премьер-министр создала пост "министра по одиночеству" в министерстве здравоохранения по рекомендации парламентской комиссии по вопросам борьбы с одиночеством. Эту комиссию вместе с коллегой по парламенту Симой Кеннеди пыталась создать в свое время Джо Кокс. После убийства Кокс в 2016 году парламентарии приняли решение продолжить ее работу по борьбе с одиночеством и недавно объявили о создании комиссии.

"Джо пережила и неоднократно сталкивалась с одиночеством в течение всей своей жизни, в том числе, когда начала учиться в Кембриджском университете и впервые осталась без своей сестры Ким. Она была бы в восторге от назначения Трейси Крауч министром по одиночеству и сказала бы "А теперь за работу!", — говорится в сообщении фонда памяти Джо Кокс в Twitter.

В среду Тереза Мэй проводит в своей резиденции на Даунинг-стрит прием в честь фонда, занимающегося реализацией различных инициатив трагически погибшей Кокс.

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