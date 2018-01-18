Макрон и Мэй проведут переговоры в рамках британо-французского саммита

18 января 2018 03:57 (UTC+04:00)

Британо-французский саммит пройдет в четверг в 35-й раз в Королевской военной академии Сандхёрст, в 40 милях от Лондона, передает РИА Новости. Как сообщает пресс-служба британского премьер-министра, в рамках саммита президент Франции Эмманюэль Макрон и Тереза Мэй проведут ряд переговоров, главными темами которых, по традиции, будет сотрудничество стран в сферах обороны и безопасности.

"Сегодняшний саммит подчеркнет, что мы остаемся приверженными защите наших граждан и будем продолжать отстаивать наши ценности либеральных и демократических государств перед лицом любой угрозы, внутренней или внешней", - процитировала пресс-служба слова Мэй. По ее словам, Лондон по-прежнему стремится к тесным отношениям с Парижем и со всем Евросоюзом, несмотря на Brexit.

"Тесное сотрудничество между нашими странами в интересах и Великобритании, и Франции, и Европы - как сейчас, так и в будущем", - указала премьер-министр.

Как сообщает Даунинг-стрит, в саммите примут участие министры правительства с обеих сторон. Макрон в качестве президента Франции посетит Великобританию впервые.

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