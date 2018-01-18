В Швеции у полицейского участка произошел сильный взрыв

18 января 2018 04:28 (UTC+04:00)

Сильный взрыв близ полицейского участка в микрорайоне Розенгорд в городе Мальме произошел в среду вечером, пострадавших нет, сообщает полиция Мальме, передает РИА Новости.

"Детонация некоего взрывного предмета произошла во дворе близ полицейского участка", - говорится в сообщении для прессы.

Сообщение поступило после 23.00 мск и, по описаниям очевидцев, взрыв был сильным. Пострадавших среди людей нет, есть сообщения о поврежденных автомобилях, но их число неизвестно. Место взрыва оцеплено, на месте работают взрывотехники.

По данным местной газеты Sydsvenskan, причиной взрыва стала, судя по всему, не граната, а некое другое взрывное устройство. Через некоторое время после детонации полиция задержала одного человека. Имеет ли он отношение ко взрыву, не поясняется.

Azernews Newspaper
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