В центре Амстердама произошла стрельба

Несколько человек пострадали в результате стрельбы в центральном районе Амстердама, передает РИА Новости со ссылкой на полицию города.

"Инцидент со стрельбой, несколько выстрелов, несколько пострадавших", — говорится в сообщении в аккаунте городской полиции в Twitter.

По данным телерадиокомпании RTL, один человек погиб, два получили ранения. Сообщается, что полиция расследует инцидент, однако пока никто не задержан. Причины инцидента также не называются.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.