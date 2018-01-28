На Кипре начались президентские выборы

28 января 2018 09:28 (UTC+04:00)

Голосование на очередных президентских выборах, по итогам которых будет определен новый глава государства, началось в воскресенье в Республике Кипр, передает ТАСС. В 07:00 по местному времени в стране открылись более 1 тыс. избирательных участков.

Для победы на президентских выборах кандидат должен набрать более 50% голосов (действующих бюллетеней) избирателей. В случае если в первом туре никому не удастся преодолеть 50-процентный барьер, будет проведен второй тур, в котором примут участие два кандидата, набравшие наибольшее количество голосов. Во втором туре президентских выборов победителем становится тот кандидат, которому удастся набрать большее число голосов избирателей. В 2018 году для второго тура президентских выборов зарезервировано 4 февраля.

В президентских выборах 2018 года принимают участие 9 официально зарегистрированных кандидатов. Среди основных претендентов на пост главы государства - действующий президент страны Никос Анастасиадис, а также кандидат, поддерживаемый основной оппозиционной партией острова Прогрессивная партия трудового народа Кипра, Ставрос Малас и лидер Демократической партии Николас Пападопулос.

Избирательные участки будут открыты до 18:00 по местному времени. Согласно заявлению Кипрской избирательной комиссии, правом голоса на президентских выборах обладают приблизительно 550 000 человек - граждан Республики Кипр, достигших 18 лет. Первые результаты, предположительно, станут известны в 18:30 по местному времени.

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