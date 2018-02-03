В США подстреленный гусь "отомстил" охотнику

3 февраля 2018 02:56 (UTC+04:00)

Житель штата Мэриленд был госпитализирован после того, как ему на голову упал мертвый гусь, пишет Daily Mail, передает РИА Новости.

По информации издания, инцидент произошел во время охоты. Пятидесятиоднолетний мужчина подстрелил птицу, которая приземлилась прямо ему на голову. В результате охотник потерял сознание и получил повреждения лица и головы, а также лишился двух зубов. Он был доставлен в ближайшую больницу.

Как сообщили в Департаменте природных ресурсов штата, состояние мужчины оценивается как стабильное.

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Azernews Newspaper
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