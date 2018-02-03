В Италии задержали подозреваемого в стрельбе по прохожим

3 февраля 2018 17:16 (UTC+04:00)

Итальянские правоохранители задержали подозреваемого в стрельбе на улицах южного города Мачерата, сообщает итальянская полиция, им предположительно оказался 28-летний итальянец, решивший отомстить мигрантам за жестокое убийство, передает РИА Новости.

В сообщении отмечается, что все пострадавшие являются иностранцами африканского происхождения. Местные СМИ оценивают число раненых от четырех до семи.

По одной из версий, огонь по прохожим был открыт из движущегося автомобиля.

Стрелявший бросил пистолет в машине и был задержан на площади в центре города, пишет газета la Repubblica. Утверждается, что во время задержания он вскинул руку в фашистском приветствии.

Исполнителем преступления, предположительно, является 28-летний гражданин Италии Лука Траяни. Известно, что в момент ареста на плечи мужчины был накинут итальянский трехцветный флаг. Действия Луки Траяни могли стать местью за убийство 18-летней итальянки Памелы Мастропьетро. Ее тело несколькими днями ранее было обнаружено в Мачерате расчлененным в двух небольших чемоданах. Обвинение в убийстве девушки, проходившей курс лечения от наркозависимости, предъявлено 29-летнему мигранту из Нигерии.

Ранее власти Мачераты призвали граждан не выходить из дома и не покидать рабочие места.

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