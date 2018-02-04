На Кипре начался второй тур президентских выборов

4 февраля 2018 09:35 (UTC+04:00)

На Кипре началось голосование во втором туре президентских выборов, с 7.00 утра по местному времени открылись более 1100 избирательных участков, передает РИА Новости.

Первый тур выборов прошел 28 января, в нем участвовали девять кандидатов. По его результатам во второй тур вышли действующий президент, кандидат от правой партии ДИСИ Никос Анастасиадис и кандидат от левой партии АКЕЛ Ставрос Малас. Они набрали 35,5% и 30,25% голосов соответственно.

Голосование будет проходить до 18.00 по местному времени с перерывом с 12.00 до 13.00.

Окончательные результаты ожидаются уже в 19.30 по местному времени.

В списках избирателей - около 551 тысячи человек, которым исполнилось 18 лет. Порядок обеспечивают около двух тысяч полицейских.

Президента Кипра избирают на пять лет прямым тайным голосованием. Это тринадцатые президентские выборы со времени образования независимого кипрского государства.

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