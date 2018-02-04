Анастасиадис, по данным exit poll, набирает 56% на выборах президента Кипра

4 февраля 2018 18:35 (UTC+04:00)

Действующий глава Кипра, кандидат от правоцентристской партии ДИСИ Никос Анастасиадис, по данным exit poll, набирает во втором туре президентских выборов уже 56% голосов, сообщил в воскресенье РИА Новости источник, знакомый с данными опросов на выходе из избирательных участков.

Exit poll проводит кипрское государственное телевидение RIC, отданные будут опубликованы после закрытия избирательных участков.

По предварительным данным опросов на выходе из избирательных участков, Анастасиадис набирает 56% голосов избирателей, Маллас 44% голосов.

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