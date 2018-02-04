На Кипре завершились президентские выборы

4 февраля 2018 20:48 (UTC+04:00)

Голосование на выборах президента Кипра завершилось в 18 часов по местному времени, передает РИА Новости.

Более 1100 избирательных участков были открыты с 07.00 утра с перерывом с 12.00 до 13.00.

За пост главы государства боролись действующий президент, кандидат от правой партии ДИСИ Никос Анастасиадис и кандидат от левой партии АКЕЛ Ставрос Малас. В первом туре они набрали 35,5% и 30,25% голосов соответственно.

Итоги выборов станут известны в 19.30.

Официально имя избранного президента Кипра объявят в 22.00 на церемонии на стадионе "Тассос Пападопулос".

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