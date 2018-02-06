В Швеции на автостоянке произошел взрыв

Взрыв произошел во вторник рано утром на автостоянке в центре города Мальмё на юге Швеции, сообщает ТАСС со ссылкой на газету Aftonbladet.

По данным издания, в результате взрыва никто не пострадал. На место происшествия прибыли полиция и саперы. Район оцеплен.

Взрыв причинил ущерб фасаду здания автостоянки, о его причинах официальной информации нет.

Это второй инцидент такого рода, произошедший за последний месяц в Мальмё. Вечером 17 января рядом с полицейским участком в этом городе сработаловзрывное устройство. Никто не пострадал, были повреждены автомобили и фасад здания. По подозрению в организации этой атаки арестованы двое мужчин.

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