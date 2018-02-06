Ассанж опроверг сообщения, что лондонский суд оставил в силе ордер на арест

6 февраля 2018 19:19 (UTC+04:00)

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж опроверг сообщения СМИ о том, что лондонский суд вынес решение о сохранении в силе ордера на его арест, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что судья магистратского суда лондонского района Вестминстер Эмма Арбутнот объявила о решении оставить в силе ордер на арест Ассанжа, который предполагает его немедленное задержание британской полицией, если тот покинет пределы посольства Эквадора, где он скрывается уже несколько лет.

"От начала и до конца фейковая новость о том, что правительство выиграло сегодняшнее слушание. Ничего такого не произошло. Слушание еще продолжается. Вынесено решение только по одному пункту", - написал Ассанж в Twitter.

Еще до оглашения решения Ассанж сообщил, что в ходе слушания будут рассматриваться четыре пункта иска, при этом первый пункт он назвал "техническим".

"Если мы проиграем по первому пункту, мы сегодня же перейдем к прениям по остальным. Если мы выиграем по одному любому пункту, ордер будет оспорен", - отметил Ассанж.

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