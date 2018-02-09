Правительство Испании одобрило выдачу США бывшего члена правительства Венесуэлы

9 февраля 2018 23:07 (UTC+04:00)

Власти Испании согласились выдать США бывшего заместителя министра энергетики Венесуэлы Нервиса Вильялобоса Карденаса, передает ТАСС.

Об этом правительство европейской страны сообщило в пятницу на своем официальном сайте.

Вместе с Карденасом в США будет экстрадирован Луис Карлос де Леон Перес. Он занимал высокую должность в венесуэльской государственной компании, занимавшейся электроснабжением Каракаса. Оба бывших чиновника подозреваются "в преступном сговоре с целью отмывания капиталов и в отмывании капиталов".

Точный срок выдачи обнародован не был. Карденас и де Леон Перес были задержаны в Мадриде в конце октября 2017 года. В настоящее время они находятся под стражей.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Американский сенат принял законопроект по бюджету
США 11:29
Трамп и премьер Индии обсудили проблему КНДР
США 05:39
Мексика отказалась вводить нефтяное эмбарго в отношении Венесуэлы
Другие страны 03:19
Белый дом прокомментировал обвал американских бирж
США 02:48
Белый дом заявил о значительных успехах кампании по оказанию давления на власти КНДР
США 02:17
Госдеп заявил о желании восстановить отношения с Россией
США 00:27
Госдолг США вырос на $544 млрд за время президентства Трампа
США 8 февраля 23:26
МИД Сирии назвал действия коалиции во главе с США военным преступлением
Арабские страны 8 февраля 20:13
Минюст США закрыл онлайн-магазин для киберпреступников
США 8 февраля 16:26
Добыча нефти в США в январе побила новый рекорд
США 8 февраля 10:34
Избирком Венесуэлы назначил президентские выборы на 22 апреля
Другие страны 8 февраля 04:58
Коалиция США нанесла удары по проправительственным силам в Сирии
США 8 февраля 03:16
Биржи в США завершили торги в небольшом минусе
Бизнес 8 февраля 02:26
США заинтересованы в углублении торговых отношений с Азербайджаном
Бизнес 7 февраля 16:35
США полностью поддерживают мирное урегулирование нагорно-карабахского конфликта - Госдеп
Нагорно-карабахский конфликт 7 февраля 14:36
Япония и США договорились усилить давление на КНДР
США 7 февраля 13:51
Майкл Пенс: США объявят жесткие экономические санкции против КНДР
США 7 февраля 13:45
Американские ученые разработали имплант для стимулирования мозга
США 7 февраля 05:52