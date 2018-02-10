Североирландскую партию "Шинн Фейн" возглавила Мэри Лу Макдональд

В североирландской партии "Шинн Фейн" сменился лидер - на партийной конференции в Дублине в субботу Мэри Лу Макдональд сменила Джерри Адамса, передает РИА Новости со ссылкой на сообщение пресс-службы партии.



Адамс, которому сейчас 69 лет, руководил партией почти 35 лет, он объявил о своих планах уйти с поста лидера в ноябре.

Североирландские партии 18 января начали новый раунд переговоров по восстановлению регионального правительства. Выборы в ассамблею (парламент) Северной Ирландии состоялись в марте прошлого года, но сформировать правительство до сих пор не удается.

Переговоры ведут две основные силы - партия ирландских националистов "Шинн Фейн" и Демократическая юнионистская партия (DUP). Основными пунктами разногласий остаются языковые вопросы, проблема однополых браков, а также различное отношение партий к периоду "волнений" в стране.

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