Лондонский суд оставил в силе ордер на арест Ассанжа

Магистратский суд лондонского района Вестминстер оставил в силе ордер на арест основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Соответствующее решение приняла во вторник судья Эмма Арбутнот, отклонив доводы защиты, предоставившей суду свидетельства против экстрадиции, а также другие дополнительные аргументы.

"С одной стороны, человек не появился в суде, с другой стороны, он не может выйти из небольшой квартиры и теряет здоровье. Он должен появиться в суде и отстоять свою позицию", - сказала судья.

Защита настаивала на том, что дело Ассанжа имеет особый общественный интерес, который "состоит в том, чтобы предоставлять правдивую информацию и бороться за свободу слова". Адвокаты пытались добиться отмены ордера, увязывая его с решением шведских властей, прекративших следствие по делу Ассанжа, которого подозревали в совершении в 2010 году изнасилования.

Сегодняшнее решение суда означает, что если Ассанж покинет пределы посольства Эквадора, где он скрывается уже несколько лет, он будет немедленно задержан британской полицией. Поводом для ареста станет ордер, выданный Вестминстерским магистратским судом после того, как основатель скандального сайта 29 июня 2012 года отказался предстать перед судом, нарушив правила выхода под залог.

Ассанж с 2012 года находится в посольстве Эквадора в Лондоне. Тогда он обратился к эквадорским властям с просьбой о политическом убежище из-за опасений экстрадиции шведскими властями в США в связи с его деятельностью в WikiLeaks.

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