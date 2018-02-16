Суд в Бельгии запретил Facebook отслеживать действия пользователей

16 февраля 2018 20:22 (UTC+04:00)

Бельгийский суд запретил американской компании Facebook отслеживать действия пользователей социальной сети в интернете без их согласия, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Франс Пресс.

Компания должна "прекратить наблюдение и запись данных об использовании интернета лицами в Бельгии, пока это не будет соответствовать законам Бельгии о защите частной информации", приводит агентство заявление суда.

В случае нарушения постановления Facebook должна будет выплатить штраф до ста миллионов евро.

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