Суд в Бельгии запретил Facebook отслеживать действия пользователей

Бельгийский суд запретил американской компании Facebook отслеживать действия пользователей социальной сети в интернете без их согласия, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Франс Пресс.

Компания должна "прекратить наблюдение и запись данных об использовании интернета лицами в Бельгии, пока это не будет соответствовать законам Бельгии о защите частной информации", приводит агентство заявление суда.

В случае нарушения постановления Facebook должна будет выплатить штраф до ста миллионов евро.

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