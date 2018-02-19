В Брюсселе водители общественного транспорта устроили забастовку

Члены двух из трех профсоюзов работников общественного транспорта Брюсселя в понедельник проводят забастовку, которой охвачены 60-65% водителей, сообщили РИА Новости в синдикате CGSP.

По словам его представителя, бастующие выражают недовольство ситуацией с безопасностью, нехваткой персонала и техническим состоянием городского транспорта.

Из-за забастовки в Брюсселе обслуживается лишь одна линия метрополитена, из депо не вышли половина всей рейсовых автобусов и трамваев.

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