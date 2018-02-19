Литва начала продвижение проекта ЕС по созданию сил быстрого реагирования на киберугрозы

19 февраля 2018 20:31 (UTC+04:00)

Координационное совещание стран - членов проекта учреждения в рамках евросообщества сил быстрого реагирования ЕС на кибернетические атаки состоялось в понедельник в Вильнюсе. Об этом сообщило министерство обороны балтийской республики, передает ТАСС.

"В едином кибернетическом пространстве все мы сталкиваемся с похожими угрозами, поэтому создание объединенных сил быстрого реагирования стало бы существенным инструментом по предотвращению и отражению виртуальных атак различного характера", - отметил по итогам заседания замминистра обороны Эдвинас Керза.

Литве поручено координировать осуществление данного проекта, одобренного в конце прошлого года в Брюсселе участниками европейской программы Постоянного структурного сотрудничества (PESCO). Членами проекта являются Испания, Нидерланды, Румыния, Финляндия, Франция и Хорватия, наблюдателями - Бельгия, Германия, Греция, Словения и Эстония.

Согласно сообщению Минобороны, участники совещания отметили необходимость наладить обмен не только информацией, но и людскими ресурсами, научными достижениями, выстроить механизм оказания взаимной помощи. Литва предлагает двигаться к созданию команд быстрого реагирования из специалистов стран-участниц по изучению и выработке инструментов предотвращения кибернетических инцидентов. "Намечено оценить правовые аспекты работы таких команд, проводить совместные учения и продвигаться к выработке совместных инструментов по кибернетической защите", - отметило ведомство.

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